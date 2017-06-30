МВД хочет создать телеканал для мигрантов

Свое видение концепции миграционной политики на ближайшие два года представило МВД РФ. Проект приказа президента появился на официальном портале размещения документов 29 июня.

В министерстве задумались о необходимости скорректировать существующую с 2012 года стратегию, подсчитав весной этого года, что на территории России одновременно проживает порядка 10 миллионов мигрантов. При этом «политическая нестабильность в различных регионах мира … усиливает миграционную подвижность» населения. Для того, чтобы адекватно встречать реалии геополитических изменений, в МВД (которому с 2016 года переданы функции миграционной службы) предложили ряд современных мер.

Например, «создание условий для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы». Речь, как говорится в документе, идет в первую очередь о Дальнем Востоке и Байкальском регионе. Там предлагают упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам.

Помимо этого министерство высказывает идею о создании отдельного телеканала, который бы помогал интеграции приезжих. Также в помощь мигрантам предлагают увеличить количество центров информационной и правовой поддержки, изучения русского языка, истории и культуры.

По данным МВД, в 2012–2016 годах количество мигрантов в РФ удвоилось по сравнению с 2007–2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.