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30.06.2017 09:49

США потребовали ужесточить проверку пассажиров в московских аэропортах

Американские власти потребовали ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиакомпаниями, летающими в США из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Об этом агентству ТАСС 30 июня рассказал представитель министерства внутренней безопасности США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что авиакомпании, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности США, могут лишиться летных сертификатов на пролеты над территорией страны.

Накануне глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли анонсировал ужесточение контроля на авиарейсах в страну из-за рубежа. Новые меры коснутся пассажиров, следующих в Соединенные Штаты из 280 аэропортов в 105 государствах мира. В частности, путешественников, а также их электронные устройства будут тщательнее проверять. Кроме того, усиленные меры контроля будут введены в пассажирских терминалах. Подобные инициативы объяснили ростом террористической угрозы.

В марте авиапассажирам из ряда стран, направляющимся в Штаты, запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны. Речь, в частности, шла о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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