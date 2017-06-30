В Петербурге умер шеф самой секретной службы ГУ МВД полковник Фролов

Начальник бюро специальных операций полицейского главка, полковник полиции Фролов, умер в Петербурге. За десять лет он создал из своей структуры наиболее опасный, с точки зрения профессиональных преступников, инструмент.

По информации «Фонтанки», в ночь на 30 июня в Северной столице ушел из жизни полковник полиции Сергей Фролов. 20 октября этого года ему исполнилось бы 50 лет. Последние годы он руководил самым невидимым подразделением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти – бюро специальных технических мероприятий. Если совсем кратко, то функционал этой структуры можно описать так: поиск преступников и сбор доказательств, с использованием исключительно средств мобильной связи подозреваемых.

Для подавляющего числа петербуржцев и жителей Ленобласти было полной тайной, что за несколько прошедших лет бюро из когда-то аморфной службы, способной выдавать оперативникам лишь примитивные данные, превратилось в инструмент, без которого не мог работать ни один боеспособный отдел полицейского главка.

Сам Сергей Фролов всю жизнь проработал в органах МВД, а пришел на последнюю свою должность из управления уголовного розыска, где служил сначала в «заказном», а чуть позже в «агентурном» отделе.

Как известно нашему изданию, последние два года полковник лечился от онкологического заболевания.