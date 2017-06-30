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30.06.2017 09:25

Кабмин на полгода отложит рост акцизов на сигареты

Правительство РФ предложило оставить неизменными акцизы на сигареты до 1 июля 2018 года.

Об этом 30 июня пишет РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект закона. Агентство напоминает, что большинство акцизов вырастет с 1 января следующего года, для сигарет же чиновники предложили применять с этой даты действующую ставку – 1562 рубля за тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости.

При этом, уточняет РБК, предложение правительства не касается сигар, сигарилл или нагревательного табака: акцизы на эти товары поднимут с января.

Как сказали изданию участники рынка, отсрочка роста акцизов даже на полгода – значимый срок. Производителям это позволит сэкономить на налогах.

 


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