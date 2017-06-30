Петербурженка погибла при падении со второго этажа

Пожилая женщина выпала из окна своей квартиры на Светлановском проспекте в Петербурге. От полученных травм она скончалась в больнице.

По информации «Фонтанки», пенсионерку с разбитой головой нашли в кустах возле дома 109 по Светлановскому проспекту около семи утра 29 июня. Старушку забрала скорая, после чего ее соседка рассказала, что 85-летняя пострадавшая живет одна на втором этаже этого же дома. Из-за высокого давления у нее могло обостриться психическое заболевание.

Пострадавшая провела в реанимации около часа, после чего скончалась.