В Японии начался первый суд по делу о взрыве на «Фукусиме»

В Японии начался судебный процесс против трех бывших руководителей компании Tokyo Electric Power Company (TEPKO), оператора АЭС «Фукусима-1». Суд должен будет установить степень их уголовной ответственности за произошедшую в 2011 году аварию на станции.

В ходе процесса будет определено, стал ли причиной аварии человеческий фактор или катастрофа произошла исключительно из-за стихии. Против подозреваемых выдвинуты обвинения в профессиональной небрежности, повлекшей физический ущерб и смерть людей. Ожидается, что рассмотрение дела может занять несколько месяцев.

Напомним, в 2011 году одним из наиболее серьезных последствий землетрясения в Японии стало повреждение атомной электростанции «Фукусима-1», расположенной в одноименной префектуре. На одном из энергоблоков АЭС произошел взрыв водородного газа, который использовался для охлаждения реактора. Радиация стала загрязнять атмосферу и морскую воду. В настоящее время станция заморожена. Полная ликвидация последствий аварии, как ожидается, займет около 40 лет.