Секстет угонщиков задержан в Петербурге

Шестеро мужчин, входящих в преступную группу, были задержаны в Петербурге. Их специализация – угоны. Только с марта 2017-го полиции известно о пяти эпизодах, большая часть пришлась на Hyundai Solaris.

Как стало известно 30 июня, младшему участнику группы 26 лет. Старшему – под 50. При обысках в их квартирах полицейские нашли целый арсенал «гаджетов» для похищения машин. На Васильевском и в Парголово, в их разборке и гараже обнаружили иномарки с поддельными VIN-номерами, а также то, что осталось от угнанного недавно Chevrolet.

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