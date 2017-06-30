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09:12 30.06.2017
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30.06.2017 09:01

Секстет угонщиков задержан в Петербурге

Шестеро мужчин, входящих в преступную группу, были задержаны в Петербурге. Их специализация – угоны. Только с марта 2017-го полиции известно о пяти эпизодах, большая часть пришлась на Hyundai Solaris.

Как стало известно 30 июня, младшему участнику группы 26 лет. Старшему – под 50. При обысках в их квартирах полицейские нашли целый арсенал «гаджетов» для похищения машин. На Васильевском и в Парголово, в их разборке и гараже обнаружили иномарки с поддельными VIN-номерами, а также то, что осталось от угнанного недавно Chevrolet.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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Новости компаний
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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