В больнице им. Раухфуса спасают изрезанных отцом детей

В петербургской больнице им. Раухфуса врачи оперируют двух несовершеннолетних. Их доставили после нападения отца.

По информации «Фонтанки», в ночь на 30 июня в детскую городскую больницу №19 скорая из дома №33 по проспекту Обуховской обороны доставила девочку 12 лет и ее 15-летнего брата. У детей тяжелые проникающие ножевые ранения.

По данным нашего издания, медики и полиция были вызваны после нападения на детей отца. Мать подростков также пострадала и госпитализирована.

По предварительной информации, мужчина выпивал вместе с супругой. Что случилось дальше он, как уверяет по утру, не помнит: «Сам не знаю, как это произошло».