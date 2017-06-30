Грузчику на Броневой упала труба на голову - он в реанимации

Реанимацией закончился рабочий день для грузчика в Кировском районе Петербурга. Во время разгрузки ему на голову упала труба.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 29 июня около 17.50 в промзоне на Броневой улице. На голову 44-летнего рабочего упала одна из труб, которые лежали в грузовике. Врачи диагностировали у грузчика ушиб мозга, перелом черепа, гематому — в тяжелом состоянии он находится в отделении реанимации.

Полиция проверит, как была организована работа на предприятии.