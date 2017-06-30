Тело лысого мужчины извлекли из Финского залива

Утопленника достали из залива напротив острова Белый в Кировском районе Петербурга 29 июня.

По данным «Фонтанки», тело в воде заметили горожане около 9 утра в 60 метрах от острова. На место взвали МЧС, и водолазы извлекли останки из воды.

Прибывшие на место сотрудники полиции не нашли следов насильственной смерти. Судя по состоянию тела, в воде погибший находился долго. Сейчас его личность устанавливается – это лысый мужчина лет 35 на вид в коричневом свитере и синих джинсах.