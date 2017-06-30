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30.06.2017 08:37

От вируса Petya больше всего пострадали на Украине, в Германии и Польше

Большинство атак вируса-шифровальщик Petya происходили на Украине, в Германии и Польше. Об этом свидетельствуют данные компании ESET, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения.

Как сообщили 30 июня в ESET, на Украину пришлось 75,2% атак. На Германию — 9%, на Польшу — 5,8%. На Россию пришлось 0,8% от общего числа атак.

Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.

Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит».

Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.

 

 

Источник: РБК


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