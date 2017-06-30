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30.06.2017 08:21

Шефа охраны СК Максименко подозревают в получении взяток элитными щенками

Генерала Следственного комитета России Михаила Максименко подозревают в том, что он брал взятки, в том числе, автомобилями и животными.

Как сообщает 30 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) генерала СКР Максима Максименко подозревают в том, что он брал взятки в виде щенков элитной породы. Представители защиты бывшего начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР, правда, говорят, что животных в деле их клиента нет, однако от дальнейших комментариев отказываются.

Помимо этого на заседании Мосгорсуда сотрудник ФСБ сообщил, что в отношении Максименко расследуется дело о вымогательстве им вознаграждения у некоего Смычковского. «Коммерсантъ» указывает, что речь может идти о владельце строительного бизнеса Дмитрии Смычковском, который якобы передал генералу подержанный Jeep Wrangler, оцениваемый в 1,5 млн руб. Это подпадает под ч.6 ст.290 Уголовного кодекса России.

Также Максименко вменяют эпизод, связанный с получение 1 млн руб. от бизнесмена Бадри Шенгелии. За это генерал, по версии следствия, организовал возбуждение уголовного дела в отношении петербургских полицейских, которые изъяли у Шенгелии дорогостоящие часы Hublot в 2014 году и не вернули.

Главу УСБ СКР Михаила Максименко задержали летом 2016 года. Также были задержаны его заместители, Александр Ламонов и замглавы московского управления Денис Никандров. Всех их подозревали в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствие считает, что они за вознаграждение обещали помочь освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

После того как 13 июня Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей Максименко до 19 июля, его защита подала апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако 29 июня Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию адвоката, признав решение Лефортовского суда законным.

 

 


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