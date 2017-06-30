Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте». Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о разблокировке российской соцсети, опубликованном на его официальном сайте.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — отмечается в заявлении от 30 июня.

По словам украинского лидера, данная социальная сеть «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Порошенко также добавил, что блокировка «ВКонтакте» защищает украинцев от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента «групп смерти», сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что многие заблокированные на Украине российские сайты смогли обойти блокировку и наращивают потерянный трафик.