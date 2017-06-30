Доказывая смерть Аль-Багдади, иранские СМИ опубликовали фото неизвестного трупа трехлетней давности

Иранское агентство IRIB на своем сайте 29 июня опубликовало фотографии, как утверждается, убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади и его прижизненные фотографии, подтверждая гибель аль-Багдади в Сирии.

Интересно, что те же самые фото публиковались в прессе в ноябре 2014 года, (тогда предполагалось, что он убит курдами), а затем в октябре 2015 года, когда гибель аль-Багдади приписывали либо иракским ВВС, либо российской Каспийской флотилии.

Напомним, как ранее писала "Фонтанка", 16 июня Минобороны России заявило, что Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещены в РФ – прим. ред.), мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В это время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.

Министерство обороны США не подтверждало ликвидацию лидера ИГ.