Криштиану Роналду показал своих новорожденных детей

Матч за третье место в Кубке Конфедераций пройдет без Роналду – у игрока сборной Португалии, как сообщалось ранее, появились более серьезные дела на родине. В своем инстаграме футболист разместил фото близнецов, которые у него родились накануне.

"Я так счастлив держать на руках две новых любви всей мой жизни", – написал Роналду в микроблоге:

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

Игрок "Реала" и сборной Португалии покинул расположение команды после поражения его страны в полуфинале Кубка Конфедераций от Чили. Игра завершилась серией послематчевых пенальти, в которой латиноамериканцы победили сборную Португалии со счетом 3:0.

«Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам», – поделился он своим видением игры Португалии после отлета из России.