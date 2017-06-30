Лёв: Это грандиозный успех для Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв после победы над Мексикой (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций-2017 рад, что его подопечные сумели выполнить установку на игру. По словам специалиста, выход в финал – грандиозный успех для команды.

– Это была очень интенсивная игра, – сказал Лёв, сообщает "СЭ". – Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас – это грандиозный успех.

- Что думаете о предстоящем матче с Чили?

– Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте мы немного отдохнем, выспимся, и тогда будем думать о финале.

Напомним, финал Кубка конфедераций состоится в Петербурге 2 июля.