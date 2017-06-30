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30.06.2017 00:10

Трамп провозгласил Новую энергетическую политику США

Президент США Дональд Трамп провозгласил сегодня «новую американскую энергетическую политику», сообщат Reuters.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы положить начало новой американской энергетической политике», – заявил Трамп на мероприятии в Министерстве энергетики.

«Мы станем экспортировать американскую энергию по всему миру», – подчеркнул он. При этом, по его словам, такой экспорт будет призван укрепить влияние США по всему миру.

Трамп объявил о намерении расширить поставки СПГ на азиатские рынки и угля – на Украину, а также о намерении снять ограничения на предоставление американского кредитования для зарубежных угольных проектов.

Американский президент указал, что его администрация постарается найти новые пути для возрождения сектора атомной энергетики в США. Предполагается провести исследование, чтобы выяснить, как сделать атомную энергетику более конкурентоспособной и решить проблемы отходов.

Также было объявлено о новой программе нефтегазовых разработок на шельфе.

Источник: RNS


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