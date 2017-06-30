Трамп: Украина попросила у США «миллионы тонн» угля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов «миллионы тонн» угля.

Об этом он сказал, выступая в минэнерго США, прямую трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп.

По его словам, США намерены поставлять уголь Украине и другим странам.

«Мы хотим поставлять уголь им и другим», — подчеркнул американский лидер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время интервью телеканалу Fox News заявил, что он обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом возможность поставок угля и газа из США на Украину.