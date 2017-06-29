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29.06.2017 23:50

Япония решила отправить своего космонавта на Луну

Япония планирует отправить человека на Луну к 2030 году, сообщает 29 июня газета Asahi. О таких планах объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что таким образом агентство впервые заявило о своих намерениях исследовать поверхность Луны. Эта экспедиция станет частью международной миссии.

При этом в агентстве посчитали, что запускать исключительно японскую экспедицию слишком дорого.

В результате агентство приняло решение внести свой вклад в разработку оборудования для многонационального пилотируемого лунного зонда, что и предоставит Японии место в экспедиции.

Источник: Газета.ру


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Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
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23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
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