Япония решила отправить своего космонавта на Луну

Япония планирует отправить человека на Луну к 2030 году, сообщает 29 июня газета Asahi. О таких планах объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что таким образом агентство впервые заявило о своих намерениях исследовать поверхность Луны. Эта экспедиция станет частью международной миссии.

При этом в агентстве посчитали, что запускать исключительно японскую экспедицию слишком дорого.

В результате агентство приняло решение внести свой вклад в разработку оборудования для многонационального пилотируемого лунного зонда, что и предоставит Японии место в экспедиции.