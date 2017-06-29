Сенат США передал законопроект о новых санкциях против РФ в Палату представителей

Американские сенаторы исправили технические вопросы в законопроекте о расширении санкций против России, из-за которых он не мог попасть в Палату представителей. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает агентство Reuters.

20 июня республиканцы в нижней палате Конгресса притормозили документ, направив его для рассмотрения в комитет по иностранным делам. По их утверждению, законопроект в существующем виде нарушает конституционный порядок, касаемый вопросов правительственных доходов, сообщает "Лента.ру".

Сенатор Бен Кардин в четверг заявил, что этот вопрос был решен без значительных поправок в законопроекте. По информации агентства, документ уже передан в Палату представителей.

Как писала "Фонтанка", новые санкции против России, в том числе, направлены против неформальной частной военной компании "ЧВК Вагнера" и компаний петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Позднее "Фонтанка" писала о том, что четверть всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной для Башара Асада территории Сирии, может достаться фирме, связанной с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным.