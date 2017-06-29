«Зенит» отказался от защитника «Ромы» Маноласа

Футбольный клуб «Зенит» решил отказаться от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Как сообщает Sky Sport Italia, руководство петербургской команды осталось крайне недовольно его поведением.

Напомним, Манолас сначала пропустил контрольное медобследование. Вскоре появилась информация, что игрок недоволен предложенным ему на подпись контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу рубля.

Напомним, сама «Рома» выдвинула футболисту ультиматум: либо Манолас переходит в «Зенит», либо остается в клубе без возможности перейти в другой клуб .