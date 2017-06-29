Лавров поговорил с Тиллерсоном

Вечером 29 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-американской повестки дня", – сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства, не приводя подробностей переговоров.

Ранее, как писала "Фонтанка", представители Белого дома США заявили о том, что президенты США и России проведут переговоры во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля. При этом, как сообщили североамериканские дипломаты, повестка дня переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа все ещё обсуждается.