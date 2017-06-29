Посланник Трампа посетил освобожденные от террористов районы Сирии

Спецпосланник президента США Бретт Макгерк 28-29 июня посетил освобожденные от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» районы Сирии, сообщается на сайте Госдепартамента США.

В рамках поездки дипломат посетил районы к северу от Ракки, город Ат-Табка и одноименную плотину, передает "Газета.ру".

Макгерк также провел консультации с местными лидерами и советами по поводу возвращения населенных пунктов к нормальной жизни после освобождения от террористов.

«Когда Ракка будет освобождена, очень важно, чтобы местные официальные лица взяли на себя ответственность за безопасность и управление в этот период», — говорится в сообщении.

Во время посещения Ат-Табки, Макгерк обсудил поставки гуманитарной помощи. Он также посетил одноименную плотину на реке Евфрат, которую ИГ удерживало на протяжении трех лет, сделав своей крепостью.