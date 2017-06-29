Еще
22:31 29.06.2017
Пришлите свою новость!
22:22
Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем
22:12
Завод на Аптекарском проспекте застроят жилым домом
22:05
Агент Мака не подтвердил его уход из "Зенита"
21:51
Иранские СМИ опубликовали фотографии убитого Абу Бакра аль-Багдади
21:42
Главу администрации Всеволожска отпустили из полиции
21:34
В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота
21:27
В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина в Гамбурге
21:22
До конца июля будет готов проект развязки Мурино в створе Гражданского проспекта
21:13
Путин принял Киссинджера в Кремле
21:11
Экс-военнослужащие арестованы в Петербурге по делу о махинациях при автостраховании
21:08
Мать с младенцем из Ленобласти нашли повешенными в лесу под Орлом
20:00
Финляндия планирует закупать боеприпасы совместно с НАТО
19:57
На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору
19:48
Сергей Фурсенко: Не стоит делать из Кокорина и Дзюбы изменников родины
19:47
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 июня
19:42
Минкомсвязи нужно 50 миллиардов, чтобы в Арктике появилась связь
19:29
Туроператор «Анекс» остановил продажи из-за кибератаки
19:23
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
19:15
Кузнецова: К летнему отдыху детей с особенностями надо иметь системный подход
19:04
Английские СМИ советуют футбольным фанатам из ЕС не ездить в Купчино и Рыбацкое
18:50
Петербургскую лабораторию "Инвитро" парализовал вирус, похожий на Petya
18:44
Фигуранта дела Оганесяна выпустили из СИЗО
18:33
За взятку приставу против автомобилистки из Петербурга возбудили уголовное дело
18:27
ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину едва хватает денег на еду
18:23
Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный
18:22
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
18:22
Как правильно выбрать SUP - инфографика
18:17
Дело «тамбовского преступного сообщества» передается в суд
18:05
Главу администрации Всеволожска увезли на допрос
18:04
Петербург поднялся на 29 позиций в рейтинге регионов по развитию конкуренции
17:53
Актеры петербургского МДТ попали в ДТП под Оренбургом
17:45
В мае от гриппа и ОРВИ в России умерли 37 человек
17:34
Сбербанк к 2020 году сократит 11 тысяч сотрудников
17:24
Гиды пожалуются в ФАС на картель по приему туристов из КНР в Петербурге
17:17
25 тыс. жителей Всеволожска из-за долгов остались без горячей воды
17:05
Максакова не считает убийство мужа политическим
17:00
Город вложит 14 млн в реставрацию трех старинных дач в Сестрорецке
16:47
«Рома» поставил Маноласу ультиматум: или он переходит в «Зенит», или остается
16:36
Птица задержала петербургских туристов в Тунисе на 11 часов
16:36
Всемирный банк будет бороться с гриппом А с помощью облигаций
16:20
Все пятеро подсудимых по делу об убийстве Немцова признаны виновными
16:08
Иностранные инвестиции в петербургскую недвижимость впервые выросли за последние три года
16:03
Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке
15:56
Набережную Мойки и Конюшенное ведомство отремонтируют к осени 2018 года
15:49
В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч
15:45
Суд не разрешил строить торговый центр на Восстания, 4
15:41
Вне зависимости от победителя в день финала КК-2017 Дворцовый разведут под гимн «Зенита»
15:35
Годовалая петербурженка выпала с четвертого этажа на Почтамтской
15:32
Соглашением о создании гандбольного «Зенита» займется вице-премьер Рогозин
15:25
«Теплосеть» выплатит 200 тысяч обожженной кипятком петербурженке
15:24
Город выбрал подрядчика на ремонт Муринского парка за 370 млн рублей
15:13
Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
15:08
Петербуржцы испугались летающих над городом истребителей
15:02
СМИ: Недопуск России на Евровидение может стоить Украине 200 тыс. евро
14:29
Суд арестовал имущество главы финского сервиса такси Uber
14:24
«Зенит» может подписать 20-летнего защитника «Гремио»
14:19
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
14:17
В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев
14:16
Роскачество нашло в «Российском» сыре антибиотики
14:05
Cовфед предложил не активировать SIM-карты до проверки паспортных данных
13:54
В метро снова начнут продавать единый проездной для двух столиц
13:53
К гей-параду Хельсинки окрасился в цвета радуги
13:39
Последний день июня в Петербурге будет ветреным
13:39
Медведев: Контрсанкции против Запада продлят до 2019 года
13:33
Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов
13:28
СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма
13:20
МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого
13:14
Судостроительный завод Турку недоплачивает гастарбайтерам
13:05
В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
29.06.2017 22:22

Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем

 

В предместье Парижа был задержан мужчина, попытавшийся 29 июня въехать в толпу перед мечетью.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters, инцидент произошел в городе Кретей, в результате произошедшего никто не пострадал.

По словам представителей правоохранительных органов, мотивы водителя на данный момент неизвестны. Не уточняется и тип транспортного средства, которое участвовало в ДТП.

Как ранее сообщала "Фонтанка", 25 июня автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле. В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона у мечети 18 июня погиб один человек.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем
Иранские СМИ опубликовали фотографии убитого Абу Бакра аль-Багдади
В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота
Экс-военнослужащие арестованы в Петербурге по делу о махинациях при автостраховании
За взятку приставу против автомобилистки из Петербурга возбудили уголовное дело
Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке
В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч
Годовалая петербурженка выпала с четвертого этажа на Почтамтской
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как правильно выбрать SUP - инфографика

На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, фото: Сергей Ермохин / ДП

Напишите Тинькову в Telegram

Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.