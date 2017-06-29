Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем

В предместье Парижа был задержан мужчина, попытавшийся 29 июня въехать в толпу перед мечетью.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters, инцидент произошел в городе Кретей, в результате произошедшего никто не пострадал.

По словам представителей правоохранительных органов, мотивы водителя на данный момент неизвестны. Не уточняется и тип транспортного средства, которое участвовало в ДТП.

Как ранее сообщала "Фонтанка", 25 июня автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле. В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона у мечети 18 июня погиб один человек.