Агент Мака не подтвердил его уход из "Зенита"

Юрай Венглош, агент полузащитника "Зенита" Роберта Мака, 29 июня заявил, что его клиент может покинуть петербургский клуб этим летом. При этом представитель футболиста не подтвердил переход словака в ФК "ПАОК".

"Мак еще никуда не перешел, – сказал Венглош "Спорт-Экспрессу". – Интерес со стороны ПАОК действительно есть, но у нас есть и другие предложения. Переговоры с греческим клубом пока не закончены. Думаю, на следующей неделе его будущее решится".

– Он точно уходит из "Зенита"?

– Не уверен, ведь в футболе возможно все что угодно. Могу лишь сказать, что Роберту очень важно играть, а в последние месяцы он не так часто выходил на поле в "Зените".

Ранее "Фонтанка" писала о том, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Мак проведет следующий сезон в другом клубе. Сумма сделки не раскрывается. Петербургская команда отдала игрока в аренду греческому клубу "ПАОК".