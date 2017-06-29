Иранские СМИ опубликовали фотографии убитого Абу Бакра аль-Багдади

Иранское агентство IRIB на своем сайте 29 июня опубликовало фотографии, которые, как они утверждают, подтверждают гибель лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

В материале опубликованы два фотоснимка тела, как утверждается, погибшего аль-Багдади и две его прижизненные фотографии для сравнения, пишет "Газета.ру".

"Фонтанка" писала о том, что 16 июня Минобороны России заявило, что Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещены в РФ – прим. ред.), мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В это время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.

Министерство обороны США не подтверждало ликвидацию лидера ИГ. О ликвидации аль-Багдади заявляли десятки раз. Тем не менее ни одна из попыток до настоящего момента не была подтверждена.