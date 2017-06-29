Еще
22:31 29.06.2017
Пришлите свою новость!
22:22
Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем
22:12
Завод на Аптекарском проспекте застроят жилым домом
22:05
Агент Мака не подтвердил его уход из "Зенита"
21:51
Иранские СМИ опубликовали фотографии убитого Абу Бакра аль-Багдади
21:42
Главу администрации Всеволожска отпустили из полиции
21:34
В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота
21:27
В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина в Гамбурге
21:22
До конца июля будет готов проект развязки Мурино в створе Гражданского проспекта
21:13
Путин принял Киссинджера в Кремле
21:11
Экс-военнослужащие арестованы в Петербурге по делу о махинациях при автостраховании
21:08
Мать с младенцем из Ленобласти нашли повешенными в лесу под Орлом
20:00
Финляндия планирует закупать боеприпасы совместно с НАТО
19:57
На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору
19:48
Сергей Фурсенко: Не стоит делать из Кокорина и Дзюбы изменников родины
19:47
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 июня
19:42
Минкомсвязи нужно 50 миллиардов, чтобы в Арктике появилась связь
19:29
Туроператор «Анекс» остановил продажи из-за кибератаки
19:23
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
19:15
Кузнецова: К летнему отдыху детей с особенностями надо иметь системный подход
19:04
Английские СМИ советуют футбольным фанатам из ЕС не ездить в Купчино и Рыбацкое
18:50
Петербургскую лабораторию "Инвитро" парализовал вирус, похожий на Petya
18:44
Фигуранта дела Оганесяна выпустили из СИЗО
18:33
За взятку приставу против автомобилистки из Петербурга возбудили уголовное дело
18:27
ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину едва хватает денег на еду
18:23
Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный
18:22
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
18:22
Как правильно выбрать SUP - инфографика
18:17
Дело «тамбовского преступного сообщества» передается в суд
18:05
Главу администрации Всеволожска увезли на допрос
18:04
Петербург поднялся на 29 позиций в рейтинге регионов по развитию конкуренции
17:53
Актеры петербургского МДТ попали в ДТП под Оренбургом
17:45
В мае от гриппа и ОРВИ в России умерли 37 человек
17:34
Сбербанк к 2020 году сократит 11 тысяч сотрудников
17:24
Гиды пожалуются в ФАС на картель по приему туристов из КНР в Петербурге
17:17
25 тыс. жителей Всеволожска из-за долгов остались без горячей воды
17:05
Максакова не считает убийство мужа политическим
17:00
Город вложит 14 млн в реставрацию трех старинных дач в Сестрорецке
16:47
«Рома» поставил Маноласу ультиматум: или он переходит в «Зенит», или остается
16:36
Птица задержала петербургских туристов в Тунисе на 11 часов
16:36
Всемирный банк будет бороться с гриппом А с помощью облигаций
16:20
Все пятеро подсудимых по делу об убийстве Немцова признаны виновными
16:08
Иностранные инвестиции в петербургскую недвижимость впервые выросли за последние три года
16:03
Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке
15:56
Набережную Мойки и Конюшенное ведомство отремонтируют к осени 2018 года
15:49
В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч
15:45
Суд не разрешил строить торговый центр на Восстания, 4
15:41
Вне зависимости от победителя в день финала КК-2017 Дворцовый разведут под гимн «Зенита»
15:35
Годовалая петербурженка выпала с четвертого этажа на Почтамтской
15:32
Соглашением о создании гандбольного «Зенита» займется вице-премьер Рогозин
15:25
«Теплосеть» выплатит 200 тысяч обожженной кипятком петербурженке
15:24
Город выбрал подрядчика на ремонт Муринского парка за 370 млн рублей
15:13
Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
15:08
Петербуржцы испугались летающих над городом истребителей
15:02
СМИ: Недопуск России на Евровидение может стоить Украине 200 тыс. евро
14:29
Суд арестовал имущество главы финского сервиса такси Uber
14:24
«Зенит» может подписать 20-летнего защитника «Гремио»
14:19
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
14:17
В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев
14:16
Роскачество нашло в «Российском» сыре антибиотики
14:05
Cовфед предложил не активировать SIM-карты до проверки паспортных данных
13:54
В метро снова начнут продавать единый проездной для двух столиц
13:53
К гей-параду Хельсинки окрасился в цвета радуги
13:39
Последний день июня в Петербурге будет ветреным
13:39
Медведев: Контрсанкции против Запада продлят до 2019 года
13:33
Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов
13:28
СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма
13:20
МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого
13:14
Судостроительный завод Турку недоплачивает гастарбайтерам
13:05
В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
29.06.2017 21:34
3 Комментариев

В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота

 

В Петербурге к условному сроку приговорен 40-летний подпольный банкир Петр Урванцев. Через подконтрольные ему фирмы были незаконно обналичены более 5 млрд рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в Санкт-Петербургском горсуде, Урванцев в течение полутора лет, с января 2015-го по июль 2016-й предоставлял услуги перевода денежных средств через счета 28 подставных фирм с банковских счетов клиентов, нуждавшихся в незаконном обналичивании. Предприниматель оформлял подложные документы о якобы выполненных работа или оказанных услугах либо поставленных товарах. Это служило основанием для перечисления денег. Подпольным банком Урванцев руководил из офиса на улице Бармалеева.

За обналичивание сумм петербуржец брал символическое вознаграждение – от 0,2%. Его фирмами активно пользовались и за небольшой срок «прокачали» 5,2 млрд рублей. Гонорар составил 10,5 млн рублей.

Урванцев признал вину. Прокуратура не стала настаивать на суровом наказании. Петроградским судом «банкир» приговорен к 2,5 года условно. Наложение штрафа было сочтено нецелесообразным. Смягчающими обстоятельствами послужили двое детей и положительная характеристика с легального места работы – ООО «Кировская ПЗК». Урванцев занимает должность директора по развитию.

Сегодня Санкт-Петербургский суд сообщил о приговоре еще одному подпольному банкиру. Станислав Большаков незаконно обналичил 242 млн рублей и получил условный срок и штраф 100 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
nordhell
29 июня 2017 г. 22:31
да, только вагонами....
математик
29 июня 2017 г. 21:56
а Кехман вообще ушел на декретный отпуск.
ptr78
29 июня 2017 г. 21:49
Цирк шапито
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Водитель задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем
Иранские СМИ опубликовали фотографии убитого Абу Бакра аль-Багдади
В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота
Экс-военнослужащие арестованы в Петербурге по делу о махинациях при автостраховании
За взятку приставу против автомобилистки из Петербурга возбудили уголовное дело
Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке
В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч
Годовалая петербурженка выпала с четвертого этажа на Почтамтской
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как правильно выбрать SUP - инфографика

На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, фото: Сергей Ермохин / ДП

Напишите Тинькову в Telegram

Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.