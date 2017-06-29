В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота

В Петербурге к условному сроку приговорен 40-летний подпольный банкир Петр Урванцев. Через подконтрольные ему фирмы были незаконно обналичены более 5 млрд рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в Санкт-Петербургском горсуде, Урванцев в течение полутора лет, с января 2015-го по июль 2016-й предоставлял услуги перевода денежных средств через счета 28 подставных фирм с банковских счетов клиентов, нуждавшихся в незаконном обналичивании. Предприниматель оформлял подложные документы о якобы выполненных работа или оказанных услугах либо поставленных товарах. Это служило основанием для перечисления денег. Подпольным банком Урванцев руководил из офиса на улице Бармалеева.

За обналичивание сумм петербуржец брал символическое вознаграждение – от 0,2%. Его фирмами активно пользовались и за небольшой срок «прокачали» 5,2 млрд рублей. Гонорар составил 10,5 млн рублей.

Урванцев признал вину. Прокуратура не стала настаивать на суровом наказании. Петроградским судом «банкир» приговорен к 2,5 года условно. Наложение штрафа было сочтено нецелесообразным. Смягчающими обстоятельствами послужили двое детей и положительная характеристика с легального места работы – ООО «Кировская ПЗК». Урванцев занимает должность директора по развитию.

Сегодня Санкт-Петербургский суд сообщил о приговоре еще одному подпольному банкиру. Станислав Большаков незаконно обналичил 242 млн рублей и получил условный срок и штраф 100 тысяч рублей.