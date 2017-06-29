В Вашингтоне анонсировали встречу Трампа и Путина в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об 29 июня этом рассказал журналистам старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

По его словам, повестка предстоящей на следующей неделе встречи двух лидеров еще не определена.

Трамп и Путин еще лично не встречались, однако несколько раз созванивались по телефону.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.