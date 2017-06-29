Экс-военнослужащие арестованы в Петербурге по делу о махинациях при автостраховании

Гарнизонный военный суд избрал меру пресечения бывшим военнослужащим, которые были уволены накануне задержания. Всем вменяется мошенничество, связанное с искусственными ДТП на свои и машины своих коллег. После чего получались страховки. По делу проходит еще 21 человек.

По информации «Фонтанки», к вечеру 29 июня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал петербуржцев, которые до июня этого года служили в различных частях министерства обороны. Например, один из них был прапорщиком военной комендатуры, а другой ординатором Военно-медицинской академии. Всем четверым вменяется часть четвертая статьи 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».

По версии Военного следственного управления по Западному военному округу, арестованные организовали схему и поставили на поток подставные ДТП со своими автомобилями и коллег по службе, заранее застраховав транспорт. После чего оформляли происшествия при участии сотрудников ГИБДД, а потом ремонтировали эти машины у знакомых на станциях техобслуживания. По данным «Фонтанки», также в материалах дела указано, что работники СТО накручивали цену ремонта, после чего компании платили за страховой случай.



На данный момент в деле указано 36 аналогичных эпизодов с общей суммой ущерба в 7,5 миллионов рублей. Потерпевшей же стороной являются такие компании, как «РЕСО», «Альфа» и Росгострах.

По информации «Фонтанки», именно служба безопасности «РЕСО» и «Альфа-страхования» обратилась в правоохранительные органы с заявлением, где были указаны фамилии конкретных лиц. По предварительной информации, ныне подозреваемые сначала страховали машины в одной компании, а получив деньги за искусственное ДТП, переходили в другую фирму и совершали такой же маневр.



Само задержание произошло утром 27 июня. Тогда оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски у фигурантов, а также в помещениях двух городских СТО.

Любопытно, что реализацию проводили полицейские, а не сотрудники военной контрразведки, как и полагается при совершении преступлений военнослужащими. Однако есть объяснение и этому – уголовное дело военным следствием возбуждалось, когда фигуранты были еще при погонах. Но потом их уволили, и они автоматически стали гражданскими. После чего уже вошли в зону ответственности полиции.

Тем не менее, по информации нашего издания, в материалах дела указано, что к уже выявленным эпизодам имели отношение еще 21 человек. И некоторые их них, безусловно осведомлены о прошедших задержаниях, поэтому пока их трудно найти. Но скорее всего, они также все уволены.