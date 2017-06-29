На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору
По информации «Фонтанки», 29 июня около 19:30 на главной площадке предприятия АО «ОДК-Климов» в Приморском районе на Академика Харитона, 8, был открыт памятник генеральному конструктору авиационных, ракетных и танковых двигателей Сергею Изотову, 100 лет со дня рождения которого отмечается в 2017 году. Само же мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания Объединенной двигателестроительной корпорации.
Как стало известно «Фонтанке», кроме статусных гостей из ЗакСа и правительства Петербурга на церемонию приехал боевой танк Т-80. Задачей экипажа которого было символическое, но бережное удаление покрывала с монумента перед возложением цветов.
Само же появление Т-80 не только оригинально, но и логично. Что касается творческого подхода, то исполнительный директор АО «ОДК-Климов», ветеран ГРУ, Герой России Александр Ватагин современно смотрит на то, как со стороны выглядит его структура. Так, например, в сентябре прошлого года на стенах предприятия появилось «движущееся» граффити российских и польских неореалистов.
Если же о самом юбиляре, то советский ученый-авиаконструктор Сергей Изотов (1917 – 1983) возглавлял предприятие «ОДК-Климов», ранее известное как ЛНПО имени Климова, более 20 лет.
В годы Великой Отечественной он принимал непосредственное участие в производстве двигателей для истребителей Як. В 1970-е разрабатывал двигатели для МиГ-29. Его аналоги сегодня стоят на «Стрижах». А его авиационный двигатель ТВ3-117 сейчас установлен на вертолеты президента РФ.
Кроме авиационных Изотов разрабатывал двигатели для основного боевого танка Т-80, а также жидкостные реактивные двигатели для баллистических ракет.
Не профильная, но не менее известная разработка Изотова – это факел эстафетного огня для Олимпийских игр 1980 года.
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Справка:
АО «ОДК-Климов» занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Выручка по итогам 2016 года составила более 19 млрд рублей.
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.