На Климова танк Т-80 сорвал покрывало с памятника своему конструктору

Церемония открытия памятника в честь 100-летия знаменитого конструктора Сергея Изотова на предприятии АО «Климов» прошла при участии боевого танка Т-80. И машина сорвала ткань с постамента.

По информации «Фонтанки», 29 июня около 19:30 на главной площадке предприятия АО «ОДК-Климов» в Приморском районе на Академика Харитона, 8, был открыт памятник генеральному конструктору авиационных, ракетных и танковых двигателей Сергею Изотову, 100 лет со дня рождения которого отмечается в 2017 году. Само же мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания Объединенной двигателестроительной корпорации.

Как стало известно «Фонтанке», кроме статусных гостей из ЗакСа и правительства Петербурга на церемонию приехал боевой танк Т-80. Задачей экипажа которого было символическое, но бережное удаление покрывала с монумента перед возложением цветов.





Само же появление Т-80 не только оригинально, но и логично. Что касается творческого подхода, то исполнительный директор АО «ОДК-Климов», ветеран ГРУ, Герой России Александр Ватагин современно смотрит на то, как со стороны выглядит его структура. Так, например, в сентябре прошлого года на стенах предприятия появилось «движущееся» граффити российских и польских неореалистов.

Если же о самом юбиляре, то советский ученый-авиаконструктор Сергей Изотов (1917 – 1983) возглавлял предприятие «ОДК-Климов», ранее известное как ЛНПО имени Климова, более 20 лет.

В годы Великой Отечественной он принимал непосредственное участие в производстве двигателей для истребителей Як. В 1970-е разрабатывал двигатели для МиГ-29. Его аналоги сегодня стоят на «Стрижах». А его авиационный двигатель ТВ3-117 сейчас установлен на вертолеты президента РФ.

Кроме авиационных Изотов разрабатывал двигатели для основного боевого танка Т-80, а также жидкостные реактивные двигатели для баллистических ракет.

Не профильная, но не менее известная разработка Изотова – это факел эстафетного огня для Олимпийских игр 1980 года.