«Фонтанка» за 60 секунд — 29 июня

Фигурант дела о хищении на стройке стадиона века вышел под домашний арест. Потому что в Петербурге у него есть жилье. Хорошо иметь домик в деревне.

Помните, как Путин и Медведев съездили на Землю Франца-Иосифа и фотографии оттуда быстро стали мемами? Теперь гатчинский Опытный завод строительных конструкций (ОЗСК) может обанкротиться. Это он построил арктический городок, который президент и премьер ездили смотреть. Страшно подумать, что сделают, например, с производителем зонтов. Или злых лиц.

В фан-зоне Кубка конфедераций, оказывается, бывает весело. Когда немного Чили в холодной воде.

Знаете, кто виноват, что теперь все российские хипстеры пользуются айфоном, даже не зная толком английского? Мы нашли петербургского программиста Славу Карпенко, который русифицировал айфон, и спросили, как дела.

Курс биткоина пошел вниз, но это не навсегда — самое время научиться майнить, пока ажиотаж спал. Мы сделали для вас простую инструкцию.

Оно, конечно, Красное, но все-таки село. Без света, без воды и, что хуже всего, без интернета. Представляете — сидишь с немытой головой в темноте и даже в фейсбучике не поныть.

Шесть истребителей пролетели над Петербургом среди бела дня. И — опять двадцать пять. Бдительные граждане оборвали телефон дорогой редакции, сообщая, что, кажется, война началась.

На крышах теперь можно! Не все, и не на всех, и, как правило, за деньги. Зато жильцы полицию не вызовут. Рассказываем, где, что и как. С картинками.

Лето опять сломалось. В сентябре надо попытаться обменять на новое — или пусть ремонтируют за счет производителя.