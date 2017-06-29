Сергей Фурсенко: Не стоит делать из Кокорина и Дзюбы изменников родины

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал видео, на котором нападающие петербургского клуба Артем Дзюба и Александр Кокорин прикладывают руки к лицу. Большинство пришли к выводу, что это послание адресовано главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Моя реакция на это такая: давайте больше обсуждать футбол, чем чьи-то жесты. Не стоит из людей, которые неудачно пошутили, делать изменников родины», – цитирует Фурсенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, сам Дзюба назвал данное послание просто шуткой.