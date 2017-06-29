Не уверен, что случай Бергмана - хороший пример для подражания

Я делаю эту видеозапись в довольно странной обстановке, я еду в поезде под названием “Сапсан”, который следует из Москвы в Петербург. Я буду говорить тихо, чтобы не разбудить спящий вокруг меня народ. Буду говорить о том, что волнует все наше театральное сообщество и меня в последнее время. А именно о ситуации, которая развернулась вокруг фамилии Серебренников и “Седьмой студии”.

Вообще, мне кажется, что в последний, довольно длительный период времени жизнь театрального сообщества неоднократно взрывалась с моей точки зрения малообъяснимыми, а зачастую просто абсурдными событиями. Театры будоражат далеко не художественные страсти, спровоцированные некомпетентностью, неадекватностью далеких от творческого мира людей. Создается стойкое ощущение, что сегодня ни один человек не защищен от нападок и унижений со стороны особого рода бюрократии, назовем ее так... особого рода бюрократии – бюрократии, которая ни в малейшей степени не подготовлена к выполнению своих трудных и достаточно щепетильных задач и которую общество снабдило такими полномочиями власти, до коих отдельные исполнители власти абсолютно не доросли.

И сегодняшние события, происходящие вокруг Кирилла Серебренникова и его коллег, вернее, так скажем, не сами эти события и «достоверные» факты, а именно публичная трактовка этих фактов – выглядит демонстрацией грубой силы бюрократической машины, абсурдной пиар-акцией, а не желанием установить истину.

Закон, как известно, един для всех – и для президентов, и для бухгалтеров. И факт нарушения закона, безусловно, является мотивацией для действий со стороны правоохранительных органов. Но отсутствие конкретности фактов, ясности, прозрачности в действиях следствия, применение одной из самых строгих мер пресечения по отношению к людям, вина которых еще не доказана, а опасность для общества весьма сомнительна, дискредитируют закон, тем самым переводят ситуацию в плоскость политических сражений, создают почву для вражды и раздора на ровном месте.

Что еще?.. Практически невозможно отличить подлинное движение к истине от циничного использования ситуации в своих карьерных, пиар или иных психопатологических играх.

Ради справедливости надо, конечно, сказать, что подобный стиль ведения дел следствия свойственен не только нашей стране. Как пример могу привести известное всем, наверное, дело – так называемое «дело Бергмана», которого обвинили в нарушении налогового законодательства. Бегрман в своей книге довольно подробно описывает тот ужас и унижение, которое он испытывал во время следственных действий Налоговой полиции. Его вывели прямо с репетиции и отправили на допрос. Бергман пишет примерно так: «Они решили устроить демонстрацию силы, которая бы прогремела на весь мир, а им самим позволила бы набрать некоторое количество очков в таблице, существующей у этой особой бюрократии». После многолетней возни, как известно, дело закрыли, Бергмана признали невиновным. Вот такой вот сценарий. Не самая замечательная страница в истории шведских правоохранительных органов. При этом в «шведское СИЗО», если можно его так назвать, к рецидивистам режиссера никто не бросал. Но и этого хватило, чтобы Бергман несколько месяцев провел в психиатрической лечебнице и впоследствии эмигрировал из страны. Не уверен, что случай Бергмана – хороший пример для подражания.

Что я еще хочу сказать... Я хочу присоединиться к моим коллегам по цеху и подчеркнуть, что обыски в театре и в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова, заключение под стражу сотрудников «Седьмой студии» (генерального продюсера Алексея Малобродского и бухгалтера Нины Масляевой) – несоразмерны преступлениям, которые на сегодняшний день официально инкриминируют этим людям. Давление на родственников, жестокость, с которой обращаются с обвиняемыми, для меня просто необъяснимы. Обвинения, звучащие в адрес наших коллег, на сегодняшний день выглядят абсолютным абсурдом.

Я обращаюсь к следственным органам в надежде, что просьбы и ходатайства людей, создающих славу российской культуры, будут услышаны. Конкретика фактов, милосердие, гуманизм и старомодное уже на сегодняшний день слово «гласность» – вот на что, как мне представляется, должно опираться цивилизованное демократическое общество, которым, безусловно, и является наша великая страна. Надеюсь, я никого не разбудил. Спасибо