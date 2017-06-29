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29.06.2017 19:42

Минкомсвязи нужно 50 миллиардов, чтобы в Арктике появилась связь

В течение двух лет Министерство связи и массовых коммуникацией намерено приступить к оснащению Арктической зоны телефонной связью и телевизионным вещанием. Объемы требуемых вложений оцениваются в 50 миллиардов рублей.

Как заявил замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов на прошедшем 29 июня в Петербурге выездном заседании госкомиссии по развитию Арктики, из-за низкой плотности населения, сложности рельефов и климатических условий в самом северном регионе России разумнее всего использовать систему спутниковой связи. Предполагается, что уже через пять лет здесь можно будет не только пользоваться телефоном, слушать радио и смотреть телевизор, но и устанавливать видеонаблюдение, проводить телеконференции, а также использовать компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией.

Существующая сегодня орбитальная группировка спутниковой связи охватывает практически всю территорию Российской Федерации, с ее помощью услуги связи предоставляются 52 странам мира. Однако космические аппараты этой группировки позволяют обеспечивать надежную связь только до 76-го градуса северной широты, захватывая лишь 45 процентов Арктической зоны. Поэтому Минкомсвязи намерено использовать четыре дополнительных спутника среднего класса «Экспресс-РВ», но уже на высокоэллиптической орбите.

Реализация «арктического проекта» Минкомсвязи благоприятно скажется и на остальной территории страны, так как, по словам Дмитрия Алхазова, в России появятся новые виды связи, например высокоскоростной интернет и спутниковое цифровое телевидение на подвижных объектах: поездах, самолетах, пассажирских судах, междугородних автобусах.

Оснащение Арктической зоны связью предполагается начать в рамках федеральной целевой программы, проект концепции которой сейчас дорабатывается и в четвертом квартале 2017 года будет представлен кабинету министров. Начать в Минкомсвязи планируют в 2019 году, закончить в 2022-м. Необходимые вложения оцениваются в 50 миллиардов рублей. Речь идет в первую очередь о бюджетном финансировании, однако также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.


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