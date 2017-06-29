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29.06.2017 19:29

Туроператор «Анекс» остановил продажи из-за кибератаки

Один из крупнейших операторов России «Анекс тур» остановил реализацию путевок после хакерской атаки. Пораженные вирусом Petya информационные системы не позволяют оформить заявки туристов.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в петербургском представительстве компании, до устранения технических неполадок реализация туров прекращена, так как их поиск ведется через базу данных, завязанную на сайте.

«Туристы, купившие путевки, но не успевшие получить документы, должны предоставить в аэропорту копию договора с агентством», – уточняют в компании.

В аэропортах производится выдача загранпаспортов клиентам, вылетающим в визовые направления.

27 июня Ассоциация туроператоров России сообщила об атаке на системы онлайн-бронирования двух компаний. «Музенидис тревел» восстановил работу, «Анекс» все еще испытывает сложности.

«Анекс тур» является одним из крупнейших операторов выездного туризма. Основным направлением является Турция. Летом 2016 года «Анекс» стал первой компанией, восстановившей чартерное сообщение с этой страной после снятия запрета на туристические перевозки.


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