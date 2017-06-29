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29.06.2017 19:23

Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском

Крупный застройщик московского происхождения Glorax Development получил от Службы строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) разрешение на строительство жилого комплекса на Лиговском проспекте, 232, в Петербурге. Документ размещен на сайте ведомства и датирован 28 июня.

По информации девелопера, на участке в 2,4 гектара планируется построить 70 тыс. кв. м недвижимости – жилья и коммерческих помещений (40 и 30 тыс. кв. м соответственно), соединенных в многофункциональный комплекс с подземным паркингом по соседству с проектируемой станцией метро «Боровая». Компания приобрела землю в собственность в 2016 году. Ранее учаток принадлежал грузоперевозчику «Петротрак». Территория уже наполовину расчищена. Затраты на реализацию проекта оцениваются экспертами рынка примерно в 3,5 млрд рублей. Застройщик – ООО «Лига Девелопмент» (дочерняя структура компании Glorax).

Это не первая стройка девелопера, входящего в пятерку крупнейших в Петербурге, место для которой он выбрал на Лиговском проспекте. В конце прошлого года сообщалось, что Glorax намерен построить 106 тыс. кв. м жилья на Лиговском проспекте, 271.

Историческая застройка на территории была снесена ранее в интересах компании; теперь этот проект называется «Первый квартал». Ради его постройки в июле 2016 года отправились в небытие старые краснокирпичные корпуса завода «Самсон». В КГИОП, однако, нарушений в этом не обнаружили, потому что здания не являлись памятниками, а участок не входит в зоны охраны исторического центра. Так что теперь девелопер строит на Лиговском жилой комплекс на 106 тыс. кв. м жилья с детским садом и коммерческими помещениями.

Кроме того, участники рынка сообщают, что сейчас компания ведет переговоры о покупке третьего участка на Лиговском, где хочет разместить до 40 тыс. кв. м апартаментов.


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