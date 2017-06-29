Английские СМИ советуют футбольным фанатам из ЕС не ездить в Купчино и Рыбацкое

Британское новостное издание The London Weekly опубликовало статью под названием «Чего европейцы должны бояться в Петербурге во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу: Истина и вымысел» .

Как несложно догадаться, материал разделен на две смысловые части — вымысел и истину. В разделе «вымысел» рассказывается о совсем жутких предрассудках о России. Например, что российские футбольные хулиганы готовы атаковать и убивать европейцев по первому зову власти. Якобы на то же самое способны представители кавказских республик, но уже из-за собственного агрессивного менталитета. Кроме того, лучше не ездить в общественном транспорте по причине высокой вероятности совершения терактов.

В разделе «истина» большинство этих предрассудков опровергается, но при этом добавляются новые пугающие детали. Так, например, английские журналисты считают, что Россия является одним из лидеров по числу внутренних преступлений, включая избиения и убийства с использованием подручных средств. «Это во многом связано с низким уровнем культуры и зависимости от алкоголя», – говорится в материале.

Людей здесь, оказывается, грабят прямо на рынках. Именно поэтому лучше покупать вещи и продукты в супермаркетах и избегать посещения Сенного и Владимирского рынков «и других подобных мест». Не советуется уходить далеко за пределы центра города.

«Власти города развернут множество полицейских подразделений и вы будете защищены от атак. Однако сохраняется вероятность нападения на окраину города, в таких местах, как Купчино, Рыбацкое, Проспект Ветеранов, Пионерская и так далее», – говорится в материале.

Не рекомендуется ездить в соседние города, такие как Псков, Новгород и Выборг из-за отсутствия в них достаточного количества полицейских. А еще в небольших кафе и ресторанах Петербурга иностранца подстерегают пищевые отравления.

«В большинстве случаев они готовят в условиях антисанитарии, используют просроченные или плохие продукты для приготовления пищи. На этих кухнях могут кишеть тараканы. Санитарные службы в России еще более коррумпированы, чем полиция. Используйте сети ресторанов, будь то McDonald's или KFC или дорогие сети, такие как Italy Group или Ginza», – советуют авторы материала.

Ранее телеканал Би-би-си-2 выпустил в эфир документальный фильм «Армия российских хулиганов», который повествует о том, что якобы футбольные фанаты России готовятся продолжить битву с английскими болельщиками, которую они начали в Марселе, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.