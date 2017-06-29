Кузнецова: К летнему отдыху детей с особенностями надо иметь системный подход

Информация о возможностях летнего отдыха детей с особенностями развития в России сегодня доступна не каждому родителю, необходима выработка системного подхода. Об этом, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

В ходе совещания обсудили имеющиеся в регионах проблемы в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а также предложения по их решению, чрезвычайные происшествия в детских оздоровительных учреждениях и принимаемые меры по их профилактике.

«Информация о возможностях отдохнуть с детьми с особенностями не так доступна, как хотелось бы, и в целом надо отметить, что по организации летнего отдыха для детей с особенностями конечно очень хотелось бы иметь системный подход», — сказала Кузнецова.

Она отметила, что отдельные инициативы в этой сфере поступают и непосредственно от граждан, в частности, родители высказывают пожелания по созданию смен для детей с расстройствами аутистического спектра.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что еще одной проблемой является организация летнего отдыха для детей, которые не имеют показаний к санаторному лечению, однако по состоянию здоровья не попадают в группу здоровых, и поэтому не могут быть направлены в лагеря. «Мы уже дали соответствующие предложения в министерство труда, в министерство образования. Коллеги, нам надо серьезно об этом подумать, потому что наша задача — сберечь здоровье этих детишек», — сказала Яровая в ходе совещания.