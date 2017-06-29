Фигуранта дела Оганесяна выпустили из СИЗО

Владелец компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Кирилл Сливкин, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну, выпущен под домашний арест.

Октябрьский районный суд 29 июня изменил меру пресечения Сливкину. Как сообщает пресс-служба горсуда Петербурга, под домашним арестом владелец фирмы пробудет до 4 октября.

Он проходит фигурантом по делу стадиона на Крестовском острове. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в марте – апреле 2015 года Марат Оганесян получил 20 млн рублей в качестве отката за то, что контракт на строительство стадиона достался «Стройэлектромонтажу-5». Взятку давал гендиректор компании Василий Сливкин через посредников – сына Кирилла и главного экономиста Николая Хрипунова, полагают следователи.

Главным доводом для изменения меры пресечения на домашний арест стало появление у Сливкина-младшего квартиры в Петербурге.