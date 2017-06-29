Кто обитает в Мариинском дворце

Проработав девять месяцев, петербургские депутаты ушли в отпуск. “Фонтанка” решила выяснить, кто трудился на них и за них все это время. И увидела талантливые семьи народных избранников.

В сентябре 2016 года Петербург выбрал 50 депутатов городского парламента, за прошедшие месяцы они сгенерировали около полутора тысяч различных постановлений, законопроектов и иных документов, судя по данным базы на сайте парламента. Большую часть этой работы выполнили не сами народные избранники, а их помощники. Еще несколько сотен постановлений в свет не вышли, и также благодаря тем, о ком обычно не пишут в пресс-релизах. «Фонтанка» изучила, кто на самом деле работал, а кто – нет, в первые две сессии нового созыва парламента, и заодно обнаружила тесные семейные связи членов избиркомов и муниципальных депутатов.

Законодательное собрание Петербурга ежегодно обходится горожанам в 1,5 млрд рублей, большая часть этих денег – около миллиарда рублей – идет на обеспечение депутатской деятельности. В эту сумму не входят депутатские зарплаты, закупки скрепок и уборка помещений, в основном это контракты с гражданами, которые пишут законопроекты или делают вид, что пишут. Всего за прошедшие месяцы 6-го созыва парламента депутаты заключили около двух тысяч таких договоров.

Изучив фамилии, которыми подписаны контракты, можно много узнать о талантливых семьях народных избранников. Например, дважды за прошедший год Законодательное собрание обращалось за помощью к Дарье Вышеславцевой. Она же – дочь депутата Ирины Ивановой, а также совладелец ЗАО "Центр автомобильной торговли", владеющего двумя тысячами метров в Апраксином дворе. В октябре 2016-го Вышеславцевой заплатили 73 тысячи рублей за помощь в работе депутатов, за месяц до выборов она получила 89 тысяч за «подготовку аналитических материалов, необходимых для принятия решения о целесообразности принятия закона СПб "О женском предпринимательстве"». Законопроект внесен не был. В октябре 2016-го за помощь депутатам в ЗакСе заплатили 65 тысяч Александру Вышеславцеву, судя по всему, не чужому человеку для Дарьи. Столько же получил и муж Ирины Ивановой, еще один мажоритарий ЗАО "Центр автомобильной торговли", – Виктор Чесноков.

Семейный подряд организован и у депутата Юрия Гладунова, еще недавно возглавлявшего Петроградский район.С ноября по май Мариинский дворец ежемесячно пользовался услугами его сына – Глеба Юрьевича. Невестка депутата, Мария Алексеевна, оказывала услуги помощника чуть меньший срок. Это уж не говоря о том, что второй сын Гладунова – Антон Юрьевич – является советником спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Не обошлось в теплом кругу ЗакСа и без родственников вице-спикера Сергея Соловьева. Например, депутат Адмиралтейского округа Наталья Ясногородская, она же – сестра супруги Соловьёва, получает 50 тысяч рублей ежемесячно по контракту с парламентом. Также, конечно не бесплатно, поддерживает Мариинский дворец Анатолий Нечаев, брат главы ТИК №1 Адмиралтейского района, от которого избирался Соловьев. Деньги родственник главы избиркома получал и во время выборной кампании. Ежемесячно около 20 тысяч рублей от ЗакСа получает сын главы МО «Коломна» Андрей Столяров. В округе его отца трудится муниципальным депутатом мать вице-спикера Соловьева.

Подозрительным образом совпали инициалы жены второго вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова и некой Дроздовой Марины Игоревны, получающей от ЗакСа по 50 тысяч рублей ежемесячно в качестве помощника. Меньше получает Софья Середа, полная тезка жены брата депутата от «Единой России» Алексея Макарова. По 30 тысяч рублей ЗакС платил брату единоросса Михаила Барышникова, Юрию Ивановичу, депутату МО «Петергоф».

Четыре месяца за две сессии проработала по контракту Валерия Краснянская, дочь члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского. Его брат Николай также трудится в горпарламенте, обеспечивает закупки Мариинского дворца.

Кукушкина Ирина Алексеевна по контракту с собранием каждый месяц за оказанную депутатам помощь получает почти 100 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», ее полная тезка является родственницей завхоза Мариинского дворца Алены Кукушкиной – той самой, которая в 2015 году пыталась запретить журналистам свободно передвигаться по зданию парламента.

Среди тех, кто помогал ЗакСу в новом созыве, есть и бывшие депутаты. Так, ежемесячно контракты заключались с Владиславом Бакулиным. Он не смог избраться в 6-й созыв от «Партии Роста», а в мае 2017 года возглавил Центр управления парковками. До того, как ему достался пост в исполнительной власти, законодательная поручала ему, например, вот такие контракты: «Экспертная работа по подготовке аналитических материалов, необходимых для принятия решения о целесообразности подготовки проекта закона СПб, регулирующего отношения, связанные с правовой защитой заработной платы работника» (законопроект внесен не был).

Справедливости ради стоит отметить, что даже «семейные» помощники в ЗакСе работают не покладая рук, несмотря на то, что их законопроекты не всегда выходят в свет. С этого созыва парламента депутаты решили ужесточить положение о собственных подчиненных и, во-первых, переподчинили их спикеру ЗакСа, а во-вторых – обязали сдавать ежемесячные отчеты о проделанной работе. Таким образом, треть рабочего времени ЗакС проводит сначала в написании бумаг, а потом в их сдаче по всей форме. Говорят, в конце месяца у бухгалтерии Мариинского дворца выстраиваются очереди не на один десяток метров.

По устоявшимся нормам на одного депутата ЗакСа выделяются три штатных помощника-госслужащих и еще 180 тысяч рублей на то, чтобы нанять помощников по контракту. Еще одного дополнительного сотрудника можно трудоустроить в случае отказа от служебного автомобиля. По данным «Фонтанки», среди госслужащих ЗакСа, штатных помощников депутатов, изменения небольшие. Многие перешли работать от старых депутатов к новоизбранным. Эсеры пытались трудоустроить помощников погибшего в ДТП Павла Солтана, единороссы подыскали работу сотрудникам ушедшего из политики экс-вице-спикера Сергея Анденко. Кому-то из служащих пришлось сменить даже партию, чтобы остаться в заветном здании: например, бывший помощник коммуниста Константина Смирнова Александр Брыковский перешел на работу к единороссу Михаилу Погорелову, а бывший глава аппарата фракции КПРФ Геннадий Денисов ныне трудится на единоросса Павла Зеленкова.

Среди помощников штатных и нештатных через раз попадаются муниципальные депутаты. Например, народный избранник из МО «Красное Село» Николай Колошинский стоил ЗакСу порядка 50 тысяч рублей ежемесячно в 2017 году. По контракту трудится депутат Ульянки Татьяна Егорова, депутат "Красненькой речки" Михаил Свердлов, депутат Горелово Любовь Волкова и депутат Сосновой Поляны Светлана Матвеева. По подсчетам «Фонтанки», муниципалов-контрактников еще с десяток или более. По закону это не запрещено, однако, по идее, муниципальная власть должна стоять особняком, что невозможно, когда часть ее представителей получают зарплату в городском парламенте.

Другая ситуация с помощниками, состоящими на государственной службе, то есть штатными. Согласно закону Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления", муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, запрещено параллельно работать на государственной службе.

Вместе с организацией «Трансперенси Интернешнл» «Фонтанка» отыскала троих муниципалов, состоящих на госслужбе в ЗакСе. Один из них – почти легендарный – бывший глава МО «Георгиевское» Алексей Окунь, он же – родственник серого кардинала Мариинского дворца еще при Вадиме Тюльпанове Александра Зарагацкого. Окунь оказался главным помощником 22-летнего депутата от ЛДПР Виктора Сысосева, который сразу после выборов заявил «Фонтанке» о намерении ничего не делать в статусе депутата. В управлении материально-технического обеспечения нашелся депутат МО «Чкаловское» Виктор Баландин, там же – депутат МО «Введенский» Валерий Кондаков. «В связи с этим нарушением мы обратились в прокуратуру, однако она переслала наше обращение руководителю аппарата ЗакСа Михаилу Субботину. От него ответа ещё не было», – рассказал эксперт Санкт-Петербургского регионального проектного центра «Трансперенси» Александр Шуршев.

Еще четверо госслужащих ЗакСа (по данным телефонного справочника Мариинского дворца) оказались одновременно еще и владельцами коммерческих структур. После жалобы «Трансперенси» в прокуратуру выяснилось, что трое из них уже не работают, а один (сотрудник комитета по законодательству Асламбек Султаев ) в июне вышел из состава учредителей ООО (компании, где он был учредителем, оказывали услуги в области права).

В числе тех, кто занимается законодательной деятельностью в Петербурге, есть и другие интересные лица. Например, бывший прокурор Олег Шанов трудится помощником депутата Юрия Бочкова, ранее его заподозрили в расстрате, кроме того, его имя вписано в рейтинг 150 нарушителей коррупционного законодательства РФ по версии Международного антикоррупционного комитета. Выполнением экспертных работ, в том числе для принятия решения о подготовке проекта закона, устанавливающего механизм организации и проведения в СПб общественных работ, занимается Алексей Мечев. Его полный тезка из Петербурга три года назад возглавлял ЗАО «Экосинтез», к которому имела претензии Счетная палата. Аудиторы не нашли почти 800 млн рублей. Эти деньги компания задолжала государству в результате выполнения контракта по реконструкции рыбоводного завода.

По 100 тысяч за деятельность помощника по контракту получает Алина Левандо. Также она является тренером по гимнастике в СПбГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями". На сайте контрактов не указывается, какие именно услуги по рамках помощи депутатской деятельности она оказывает народным избранникам. Помощницей депутата Анастасии Мельниковой, как ни удивительно, оказалась тоже актриса – Татьяна Ворозова. Судя по соцсетям, она выполняет в кино каскадерские трюки, один из последних фильмов, где она работала, – «28 панфиловцев».

Отдельно стоит рассказать про контракты, заключенные ЗакСом еще до начала работы 6-го созыва, а именно – в предвыборный период. И тут еще интересней. От городского парламента деньги получали действующие члены избирательных комиссий, совершенно официально. Например, политолог Михаил Комин был выдвинут собранием жителей в члены теризбиркома в Колпино, одновременно он получал деньги от городского парламента в качестве внештатного помощника депутата. Инна Нитич, являясь главой УИК №560 Калининского района, активно работала на ЗакС и действующих депутатов всю предвыборную кампанию, а по итогам получила даже грамоту от Горизбиркома за успешно проведенные выборы депутатов ЗакСа. Работал в теризбиркоме №23 и на ЗакС Роман Серов. Совокупно только за август, согласно данным сайта горзаказа, он получил более 300 тысяч рублей за экспертные работы по анализу законодательства о прокуратуре, правительстве РФ и наркомании. Кроме того, контракты отрабатывала бухгалтер ТИК №1 Анна Рощина, также она возглавляла УИК №56. По итогам выборов ее, однако, не похвалили, а наоборот – разжаловали из-за путаницы с выплатами вознаграждений членам участковых комиссий.

«По идее, такое совмещение – конфликт интересов. Но в каждом случае нужно разбираться отдельно, на кого работал этот помощник, будучи членом избиркома. В случае если кандидат и действующий депутат избирается в одном районе по одномандтному округу, а его помощник трудится в другом, то никаких проблем нет, в случае если кандидат идет по списку, то все сложнее. Хорошо бы, чтобы этим заинтересовались члены нового состава городской избирательной комиссии и инициировали проверку, чтобы уж точно расставить все точки над "i"» – говорит эксперт «Трансперенси».

На последнем заседании ЗакСа весенней сессии справедливороссы предложили коллегам по парламенту наделить своих помощников возможностью высказываться по общественно-политическим вопросам (сейчас это запрещает закон о госслужбе). Депутаты от «Единой России» не согласились с этим предложением и законопроект отклонили. По большому счету и неудивительно: многим сотрудникам ЗакСа, вероятно, совершенно и нечего будет сказать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»