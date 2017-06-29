ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину едва хватает денег на еду

В России за 9 лет стало больше тех, кто с трудом может позволить себе купить еду. Количество неограниченных в финансах сограждан также уменьшилось.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые были опубликованы 29 июня, 10% опрошенных еле наскребают денег, чтобы купить поесть. Большинство из них пенсионеры. Географически ситуация достаточно равномерна — бедные есть как в селах, так и в городах-миллионниках. При этом в 2008 году едва сводили концы с концами 8% россиян, а в 2014 году таковых набиралось не более 3%.

Не голодают, но экономят на одежде 29% респондентов. Большинству из них больше 60 лет, живут они в основном в селах. В 2008 году таковых было 25%, а в 2014 году число упало до 16%.

И сыты и обуты 41% опрошенных россиян, но вот купить новый телевизор и дорогостоящий гаджет уже не могут. В основном это молодые люди до 34 лет, живущие в Москве и Санкт-Петербурге.

В достатке, но без шика живут 14% соотечественников, принявших участие в опросе. Большинство из них обитает в столицах и едва закончили вузы. Их число росло от 16% в 2008 году до 23% в 2014 году, после чего начало сокращаться.

Не думают о деньгах, потому что их много, всего 3% опрошенных. Большинство из них это 25 – 34-летние жители двух столиц. В 2008 году таких людей был всего 1%, а в 2016-м ни в чем не нуждались 4%.

Опрос прошел с 25 по 29 мая в 130 населенных пунктах.

Напомним, глава Счетной палаты Татьяна Голикова 28 июня заявила, что сейчас 15% жителей России живут за чертой бедности – это 22 миллиона человек. Доходы населения за май 2017 года снизились на 0,8%.