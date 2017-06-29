Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний посетили столичный спецприемник, навестили отбывающего административное наказание Алексея Навального и сообщили ему о возможной замене условного срока на реальный.

О визите к оппозиционеру представителей пенитенциарной системы рассказала 29 июня пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией.

«Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше», – написала Кира Ярмыш в своем твиттере.

Основания для предупреждений сотрудники ФСИН черпают в ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой осужденный в письменной форме может быть предупрежден об отмене условного срока за систематические нарушения общественного порядка, то есть более двух раз за год. Решение о замене принимает суд.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отбывает в СИЗО наказание, назначенное судом за организацию 12 июня несанкционированного митинга. Суд сначала отправил его в спецприемник на 30 дней, но позже наказание смягчили до 25 суток. Ранее Навальный был арестован на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей после событий 26 марта, когда тысячи участников антикоррупционной акции потребовали от премьер-министра Дмитрия Медведева ответить на вопросы, поставленные в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».