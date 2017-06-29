Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный
Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний посетили столичный спецприемник, навестили отбывающего административное наказание Алексея Навального и сообщили ему о возможной замене условного срока на реальный.
О визите к оппозиционеру представителей пенитенциарной системы рассказала 29 июня пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией.
«Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше», – написала Кира Ярмыш в своем твиттере.
Основания для предупреждений сотрудники ФСИН черпают в ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса, согласно которой осужденный в письменной форме может быть предупрежден об отмене условного срока за систематические нарушения общественного порядка, то есть более двух раз за год. Решение о замене принимает суд.
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отбывает в СИЗО наказание, назначенное судом за организацию 12 июня несанкционированного митинга. Суд сначала отправил его в спецприемник на 30 дней, но позже наказание смягчили до 25 суток. Ранее Навальный был арестован на 15 суток и оштрафован на 20 тысяч рублей после событий 26 марта, когда тысячи участников антикоррупционной акции потребовали от премьер-министра Дмитрия Медведева ответить на вопросы, поставленные в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».
Справка:
Дело «Кировлеса» рассматривали в Ленинском районном суде в 2013 году. Тогда Алексея Навального и Петра Офицерова приговорили к пяти и четырем годам условно соответственно. В феврале 2016 года Навальный подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который согласился, что было нарушено право на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ согласился с европейскими коллегами и вернул дело в Киров на пересмотр. 8 февраля текущего года Навального вновь признали виновным и приговорили к такому же сроку, причем текст приговора практически в точности копировал предыдущий.
В декабре 2014 года Алексея Навального и его брата Олега осудили по так называемому делу «Ив Роше». Согласно решению суда, 26 миллионов рублей было похищено у «Ив Роше», больше четырёх миллионов - у «Многопрофильной процессинговой компании», а также легализовано больше 21 миллиона. Оба брата получили по три с половиной года, только один из сроков — условный. Приговоренный к реальному лишения свободы Олег дважды подавал прошения об условно-досрочном, но получил отказ.