Дело «тамбовского преступного сообщества» передается в суд

Следственный комитет ознакомил «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова с сотней томов уголовного дела о создании «тамбовского преступного сообщества». Его рассмотрит Куйбышевский суд Петербурга.

Как сообщил «Фонтанке» 29 июня адвокат Константин Кузьминых, его подзащитный подписал документы об ознакомлении с делом о создании преступного сообщества и одиннадцати попытках рейдерских захватов крупных объектов на 130 млн долларов. Среди них – завод игристых вин, гостиница «Санкт-Петербург», кондитерская фабрика им. Крупской и «Петербургский нефтяной терминал».

«Все эпизоды датированы 2005 – 2006 годами, квалифицированы как покушение на мошенничество, срок давности по ним истек, суд их прекратит», – уточнил Кузьминых.

В деле, насчитывающем 103 тома, значатся девять обвиняемых. Создание преступного сообщества (статья 210 УК, часть 1) вменяется Барсукову и его партнеру Вячеславу Дрокову. Остальные фигурируют как участники преступного сообщества (статья 210, часть 2), срок давности за это преступление также вышел.

Материалы поступят в Куйбышевский суд Петербурга, рассмотрение предположительно начнется в сентябре 2017 года.

Владимир Барсуков сидит в следственном изоляторе «Матросская тишина». Ранее он был приговорен к 11,5 года за рейдерские захваты универсама и ресторана и к 23 годам за покушение на бизнесмена Васильева.