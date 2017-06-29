Петербург поднялся на 29 позиций в рейтинге регионов по развитию конкуренции

Аналитический центр при правительстве РФ опубликовал рейтинг глав регионов по содействию развитию конкуренции за 2016 год. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поднялся с 45-го места на 16-е.

Как следует из документа, опубликованного на сайте центра 29 июня, в тройке лидеров оказались главы Республики Татарстан, Омской и Воронежской областей. Замыкают рейтинг Республика Тыва, Тверская и Кировская области.

Как говорится в пояснительной записке к документу, рейтинг составляется исходя из того, насколько точно администрации регионов придерживаются стандартов развития конкуренции, принятых в 2015 году.