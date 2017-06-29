Актеры петербургского МДТ попали в ДТП под Оренбургом

ДТП произошло на трассе Новотроицк – Оренбург в первом часу дня 29 июня. Женщина за рулем седана попыталась остановиться на встречной обочине и не заметила автобус, в котором ехали актеры «МДТ – театра Европы» из Петербурга. Они направлялись в столицу региона, где 30 июня должен пройти спектакль «Три сестры».

Столкновение оказалось неизбежно. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Подробности и видеозапись момента ДТП – на «Водителе Петербурга».