Актеры петербургского МДТ попали в ДТП под Оренбургом
ДТП произошло на трассе Новотроицк – Оренбург в первом часу дня 29 июня. Женщина за рулем седана попыталась остановиться на встречной обочине и не заметила автобус, в котором ехали актеры «МДТ – театра Европы» из Петербурга. Они направлялись в столицу региона, где 30 июня должен пройти спектакль «Три сестры».
Столкновение оказалось неизбежно. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Подробности и видеозапись момента ДТП – на «Водителе Петербурга».