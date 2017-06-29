Сбербанк к 2020 году сократит 11 тысяч сотрудников

Количество сотрудников Сбербанка за ближайшие три года существенно сократится – с 12 до 1 тысячи человек в связи с автоматизацией производственных процессов.

Как передает RNS, о планах крупнейшего российского универсального коммерческого банка 29 июня рассказал президент, председатель правления организации Герман Греф в ходе открытой лекции в Ельцин-центре в Москве.

«Если посмотреть на Сбербанк шесть лет назад и сегодня, в Сбербанке шесть лет назад, допустим, в бэк-офисе работало 59 тысяч человек. Сегодня работает 12 тысяч, а в 2018 году будет работать 5 тысяч, а по нашим оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае 1 тысяча… В Сбербанке работало 33 тысячи бухгалтеров. На сегодняшний день у нас их работает 1,5 тысячи, а будет работать 500 человек. Самая современная профессия, которую мы создали, собственно говоря, это профессия нового времени, то, что называется риск-менеджер, или андеррайтер. Сегодня у нас их работает 4,5 тысячи, но мы понимаем, что уже примерно через три года в лучшем случае останется от 1 тысячи до 1,5 тысячи человек», — сказал Греф.

Отметим, в начале года сообщалось о том, что в первом квартале 2017-го Сбербанк планировал сократить 500 человек в Петербурге – 8,4% от общего заявленного количества увольнений. О массовых сокращениях в общей сложности 5 тысяч 905 сотрудников в конце 2016 года заявили 448 предприятий и организаций города. В городском центре занятости отмечали, что значительная часть увольнений происходит в банковской сфере, что связано с продолжением процесса ее реорганизации, который начался еще в 2016 году.