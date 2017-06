Как правильно выбрать SUP - инфографика

"Выбирая свой первый SUP, очень важно не сделать ошибку, от которой вам будет "мучительно больно", – с этих слов начал инструктаж по выбору "падлборда" руководитель отдела развития SUP Российской федерации серфинга Денис Зинчук .

Цена – это безусловно очень важный фактор, но не решающий. Можно очень выгодно купить SUP, который будет тонуть под вашим весом или будет настолько узким, что будет очень сложно удержать равновесие.

Запомните еще несколько параметров:

Есть еще один параметр, на который стоит обратить внимание, – водоизмещение. Оно обычно измеряется в литрах. Выбирайте не менее 200 литров.

И успехов вам на водных просторах!

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки".

Справка:

ЧТО ТАКОЕ SUP-СЕРФИНГ? — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing - это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде - используя весло.