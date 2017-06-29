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Фонтанка-SUP
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29.06.2017 18:22
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Как правильно выбрать SUP - инфографика

Хотите пройти по Фонтанке вместе с участниками международного петербургского фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»? Мы объясняем, как выбрать правильный «падлборд» или просто «сап» (так называется доска для SUP-сёрфинга).
Как правильно выбрать SUP - инфографика

"Выбирая свой первый SUP, очень важно не сделать ошибку, от которой вам будет "мучительно больно", –  с этих слов  начал инструктаж по выбору "падлборда" руководитель отдела развития SUP Российской федерации серфинга Денис Зинчук .

Цена – это безусловно очень важный фактор, но не решающий. Можно очень выгодно купить SUP, который будет тонуть под вашим весом или будет настолько узким, что будет очень сложно удержать равновесие.

 

Запомните еще несколько параметров: 

  • длина доски не менее 10 футов (короче только для волн)
  • ширина доски не менее 30 дюймов (уже только для гонок на гладкой воде)
  • толщина не менее 10 см (меньше только для детей).

 

Есть еще один параметр, на который стоит обратить внимание, – водоизмещение. Оно обычно измеряется в литрах. Выбирайте не менее 200 литров.

И успехов вам на водных просторах!

"Фонтанка.ру"

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Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки".

 

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной Комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке Комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-промышленная компания «Стенова». Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок» («Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий);

– официальный дилер Volkswagen  в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком» (компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге);

GORILLAPARK – это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, медассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью-агентство «Диалог»; проекты интернет-издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети Вконтакте «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПб» .

Справка:

ЧТО ТАКОЕ SUP-СЕРФИНГ? — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing - это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде - используя весло.


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