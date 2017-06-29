Гиды пожалуются в ФАС на картель по приему туристов из КНР в Петербурге

Ассоциация гидов-переводчиков пожалуется в петербургское управление ФАС на организации, принимающие и обслуживающие китайских туристов.

Об этом заявил в ходе публичных слушаний в антимонопольном органе 29 июня член организации Константин Яхонтов.

По его мнению, в Северной столице сложился «трансграничный этнический картель», который объединяет гостиницы, рестораны, транспортные услуги и сувенирные магазины. Такие компании по договоренности с нелегальными гидами китайских групп обслуживают туристов таким образом, что юани, вместо того, чтобы попадать в бюджет города в виде налогов, возвращаются в Поднебесную, а иногда и вовсе ее не покидают. О том, как работают такие схемы, подробно писала «Фонтанка».

Глава петербургского Вадим Владимиров пообещал гидам-переводчикам рассмотреть их обращение.