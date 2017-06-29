iPhone лучше танка

Еще
19:08 29.06.2017
Пришлите свою новость!
19:04
Английские СМИ советуют футбольным фанатам из ЕС не ездить в Купчино и Рыбацкое
18:50
Петербургскую лабораторию "Инвитро" парализовал вирус, похожий на Petya
18:44
Фигуранта дела Оганесяна выпустили из СИЗО
18:33
За взятку приставу против автомобилистки из Петербурга возбудили уголовное дело
18:27
ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину едва хватает денег на еду
18:23
Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный
18:22
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
18:22
Как правильно выбрать SUP - инфографика
18:17
Дело «тамбовского преступного сообщества» передается в суд
18:05
Главу администрации Всеволожска увезли на допрос
18:04
Петербург поднялся на 29 позиций в рейтинге регионов по развитию конкуренции
17:53
Актеры петербургского МДТ попали в ДТП под Оренбургом
17:45
В мае от гриппа и ОРВИ в России умерли 37 человек
17:34
Сбербанк к 2020 году сократит 11 тысяч сотрудников
17:24
Гиды пожалуются в ФАС на картель по приему туристов из КНР в Петербурге
17:17
25 тыс. жителей Всеволожска из-за долгов остались без горячей воды
17:05
Максакова не считает убийство мужа политическим
17:00
Город вложит 14 млн в реставрацию трех старинных дач в Сестрорецке
16:47
«Рома» поставил Маноласу ультиматум: или он переходит в «Зенит», или остается
16:36
Птица задержала петербургских туристов в Тунисе на 11 часов
16:36
Всемирный банк будет бороться с гриппом А с помощью облигаций
16:20
Все пятеро подсудимых по делу об убийстве Немцова признаны виновными
16:08
Иностранные инвестиции в петербургскую недвижимость впервые выросли за последние три года
16:03
Администратор «группы смерти» задержана за покушение на убийство на Камчатке
15:56
Набережную Мойки и Конюшенное ведомство отремонтируют к осени 2018 года
15:49
В Петербурге подпольного банкира за обналичивание 242 млн оштрафовали на сто тысяч
15:45
Суд не разрешил строить торговый центр на Восстания, 4
15:41
Вне зависимости от победителя в день финала КК-2017 Дворцовый разведут под гимн «Зенита»
15:35
Годовалая петербурженка выпала с четвертого этажа на Почтамтской
15:32
Соглашением о создании гандбольного «Зенита» займется вице-премьер Рогозин
15:25
«Теплосеть» выплатит 200 тысяч обожженной кипятком петербурженке
15:24
Город выбрал подрядчика на ремонт Муринского парка за 370 млн рублей
15:13
Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
15:08
Петербуржцы испугались летающих над городом истребителей
15:02
СМИ: Недопуск России на Евровидение может стоить Украине 200 тыс. евро
14:29
Суд арестовал имущество главы финского сервиса такси Uber
14:24
«Зенит» может подписать 20-летнего защитника «Гремио»
14:19
Сотрудник петербургского НИИ онкологии умер в Греции
14:17
В Петербурге банкротят строителей арктической базы, которую посетили Путин и Медведев
14:16
Роскачество нашло в «Российском» сыре антибиотики
14:05
Cовфед предложил не активировать SIM-карты до проверки паспортных данных
13:54
В метро снова начнут продавать единый проездной для двух столиц
13:53
К гей-параду Хельсинки окрасился в цвета радуги
13:39
Последний день июня в Петербурге будет ветреным
13:39
Медведев: Контрсанкции против Запада продлят до 2019 года
13:33
Кадетский корпус СК РФ на Мойке отремонтируют за 107 миллионов
13:28
СМИ: Украина готовится изменить статус Крыма
13:20
МВД предложило не возбуждать дела по «мелким преступлениям» без подозреваемого
13:14
Судостроительный завод Турку недоплачивает гастарбайтерам
13:05
В СПбГУ открылся уникальный для России Социальный центр переводов
13:05
Студентов из Петербурга послали строить Крымский мост
13:04
«Челси» может перехватить у «Зенита» защитника Костаса Маноласа
13:00
Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета
12:53
За аферу с 4 миллионами глава петербургской турфирмы получила 4 года условно
12:40
Финская полиция выпустила инструкцию о поведении при теракте
12:28
Сбежавший из дома четвероклассник прошел пешком 13 км из Отрадного в Петербург
12:25
Петербуржец поставил машину на стоянку на год. Автомобиль пропал
12:15
Экс-глава Минобороны Сердюков вошел в совет директоров КамАза
12:07
Продолжительность жизни в России выросла до рекордных 72 лет
11:54
В день финала Кубка конфедераций автобусы в Петербурге работают до 4 утра
11:40
Арт-инсталляцию о мире особых людей покажут в петербургском ТЦ
11:31
28 кг янтаря и украшений арестовали в торговом центре на Благодатной
11:21
Погибшего под Выборгом водителя из машины вырезали спасатели
11:04
Рабочие тушили пожар над будущим метро на Туристской
10:57
Состоятельный петербуржец забыл о налогах и поплатился кроссовером
10:48
Бомбу на "Владимирской" не нашли
10:39
В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I
10:23
Роналду покинул Россию из-за рождения двойни
10:15
Из Финляндии в Эстонию контрабандой вывезли 180 тонн мусора
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
29.06.2017 17:40
0 Комментариев

iPhone лучше танка

Знаменитому iPhone – 10 лет. «Фонтанка» нашла петербургского программиста Славу Карпенко, который первым из россиян «погрузил ручки в потроха айфона», русифицировав гаджет на радость соотечественникам.
iPhone лучше танка
фото с сайта commons.wikimedia.org

- Вы были первым человеком, заставившим iPhone говорить по русски? Как это было?

– Было дело. Слабо верится, правда, что прошло уже десять лет. Как-то быстро все пролетело. Айфоны уже органично вплелись в нашу жизнь. Я был одним из первых в России, кто подержал в руках iPhone. К тому времени я давно занимался программированием под Mac, делал разные продукты, начиная от mp3 плеера Winamp и т.д. Бэкграунд «маковский» был большой. И когда ко мне пришел «шапочный» знакомый с айфоном и задал вопрос, а что вообще с ним можно сделать, потому что по-русски он не умеет, мне стало очень интересно, и я с удовольствием взялся за эту задачу. iPhone я получил в августе, и в октябре был первый прототип русификации. Рывочек был достаточно интенсивный. Но понимать, что ты одним из первых погрузил свои ручки в потроха айфона, – это был отдельный кайф. Драйв был очень большой. Здоровья не тратил. Я сильный мальчик. Мускулатуру на пальцах нарастил.

- Стив Джобс говорил, что iPhone должен быть таким, чтобы захотеть лизнуть его кнопочки. Вы делали это?

– Да, с кнопочками там, конечно, напряг, не так их и много. Но да: лизал, тер!

- С чего вообще начинался iPhone в России? Что вы помните про 2007 год?

– С того, что энтузиасты притащили некоторое количество айфонов, которые, конечно, были заблокированы на американских операторов и с нашими сим-картами работать категорически отказывались. И мы пытались понять, как бы заставить это чудо техники работать у нас, в русских сетях. В ход шли разные штуки: кто-то пользовался AT&T-ными картами в роуминге (на старте iPhone был привязан только к американскому оператору связи AT&T. – Прим. ред.) за совершенно невменяемые деньги, кто-то находил способы комбинировать особые идентификаторы в сим-картах, чтобы получить билайновскую симку, но с идентификатором AT&T, чтобы iPhone считал, что он в Америке... Я помню эти утомительные темы с перешивкой симок, ручной перебор и т.д. Если что-то не так «срослось», то надо было симку выкидывать и брать следующую. В общем, весело.

- То есть русификация айфона – это подвиг? Или просто рутинная работа? Насколько и почему это было сложно? Сколько человек было у вас в команде? Сколько потребовалось ресурсов?

– Из программистов сначала был только я один. Было непросто, но подвигом я бы это тоже не назвал. Просто в тот момент у меня, пожалуй, единственного в мире была такая компетенция. Потом ко мне присоединился компаньон Кирилл, он является им и по сей день. Лично я устройство не «взламывал», это делали другие люди, я занимался созданием программы для русского языка. Но работа в целом не требовала лицензии, у телефона была возможность устанавливать сторонние программы. Кстати, я активно педалировал вопрос, чтобы в русской клавиатуре была буква «Ё», потому что я ее очень сильно люблю.

- И все же что было самым сложным в этой работе? Английские слова короче русских и гораздо более ёмкие смыслово. Работали ли вы с лингвистами?

– Нет, зачем? Наша задача была сделать в первую очередь клавиатуру, чтобы набирать сообщения любимой жене на русском. Все технические коды там уже были, просто не было возможности на русском их вводить.

- Вы же получили доступ к системному коду. Использовали ли вы потом это знание?

– Сам системный код – нет. Но я видел на протяжении нескольких лет, как эта система развивается. Сначала команда iPhone делала… может быть, не наспех, но много было незаконченных решений. И потом видно было, что командой Apple была проведена титаническая работа после первого выпуска. Впрочем, и пользователи могли видеть, что функции добавлялись, через полтора года появился AppStore, например.

- Почему iPhone – это действительно явление? Мобильные технологии в 2007 году и технологии сегодня – заслуга айфона?

– Несомненно, да. iPhone сделал переворот во всей концепции носимых устройств. Еще в 2007 году смартфон был таким телефоном с большим количеством кнопочек, который ты открывал, у них еще были смешные стайлусы, которыми надо было тыкать: они терялись, они протирали экран. И по этой причине iPhone был моим первым смартфоном. До этого у меня никакого желания пользоваться смартфонами не возникало. У меня и сейчас iPhone, семерочка.

- Потом Apple возглавил Тим Кук. Лизать кнопочки перехотелось? Кто сегодня русифицирует продукты Apple?

– Я работаю с маковскими приложениями с 1997 года. С того времени успел познакомиться с топ-менеджментом Apple. Пили вместе. С Тимом Куком нет, но с Филом Шиллером – да (старший вице-президент Apple по маркетингу, в топ-менеджмент вошёл в 1997 году, когда Стив Джобс стал генеральным директором. – Прим. ред.). Я достоверно знаю, что, несмотря на то, что Джобс ушёл, как ни банально звучит, дело его живёт. Задел при нём был сделан на много лет вперёд. Сегодня команда последовательно реализует то, что было сделано вместе с Джобсом. По большому счёту iPhone – это не Джобс. Его главная работа в том, что он показал коллегам, что хорошо, а что плохо. Делайте так и не делайте так. Команда, которая выполняет эти указания, – большая. Они до сих пор проводят отличную работу.

- Когда вы слышите, что саратовский губернатор намерен наладить производство айфонов на бывших советских или оборонных предприятиях, вы что-то про себя говорите?

– Я сразу представляю себе два конвейера. На одном ползут танки, а на соседнем айфоны. В конце конвейера стоят бабуськи или бравые дедки с напильниками, которые доводят до ума и то и другое изделие. Посмотрим, что у них получится на самом деле.

- Коллеги на днях нашли в продаже с рук запечатанный новый первый iPhone больше чем за 1 миллион рублей. Надо брать?

– Его можно будет гвоздиком на стенку прибить. Мой первый айфон, тот самый, с которым я работал 10 лет назад, хранится в полиции в качестве изъятых вещей.

- Сколько вы заработали тогда? Был же некий криминальный шлейф у той истории и «чемодана денег» за проделанную работу?

– Не совсем чемодан. Нас было трое. Ещё один программист и человек, который взял на себя бизнес-сторону. Когда русификация была готова, мы организовали компанию в Швейцарии и стали продавать нашу русификацию за 500 рублей на одно устройство. Это началось в 2008 году. За тот год мы продали больше чем на 1 миллион долларов этой русификации и других программ, которые создали для iPhone после. Основная часть заработка была в первые полгода. Далее случилась типичная русская история. Когда в конце года возник вопрос «а давайте разделим то, что мы заработали?», выяснилось, что денег нет. Более того, мы, программисты, оказались фигурантами уголовного дела, которое расследуется до сих пор. Я давно готов отступиться, но маховик правоохранительной системы таков, что быстро он не останавливается. Сейчас идёт борьба больше за справедливость, против абсурдности претензий и риска сесть в тюрьму. К коллегам за рубежом я не обращался за помощью. Уверен, что при желании я мог бы уехать. Но мне не хочется. Мне нравится жить и работать в России. Я уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует.

- То есть однажды вам вернут тот легендарный iPhone, и вы его продадите за миллион. Прежде принесёте его к нам в студию показать, как символ?

– Договорились.

- Чему вас научил опыт работы над русификацией айфона? У вас стало больше друзей или врагов?

– Мне нравится, что люди, которые пользуются моими проектами, они очень неравнодушны и всегда готовы делать предложения, говорить, что им нравится, что не нравится. Люблю слушать людей и развивать проект в том направлении, в котором от меня этого хотят. Приятно делать востребованный продукт. Это было и раньше, есть и сейчас, хотя я уже занимаюсь немного другой работой. Базовый принцип неизменен – слушать пользователей, делать качественный продукт, получать удовольствие.

- Что должно произойти, чтобы в России стало возможным появление таких прорывных технологий, своих Джобсов и Куков и отечественных айфонов? Нужно ли это вообще?

– В России большое количество умных людей, которые каждый день придумывают классные штуки, и совсем не обязательно связанные с производством современных телефонов. Важно, что потом многие эти штуки воплощаются в жизнь. Просто что-то сделать сложнее – железку, что-то проще – программу. Тренд в целом хороший. Люди умные, пользователи замечательные. Но лучше делать не танки, а айфоны. Если саратовские заводы действительно готовы, то можно их так и назвать – сарфоны.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
28.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг

В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
22.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор

Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
iPhone лучше танка
Заблокированные на Украине российские сайты восстанавливают трафик
Вирус Petya боится прививок
Роскомнадзор внес Telegram в реестр за три часа
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
Решение о Telegram Жаров примет лично
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
iPhone лучше танка
Вирус Petya боится прививок
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как правильно выбрать SUP - инфографика

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, фото: Сергей Ермохин / ДП

Напишите Тинькову в Telegram

Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак

Новости компаний
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
15.06.2017 08:00
КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.
интернет-магазин КЕЙ
13.06.2017 08:00
КЕЙ назвал основные правила выбора наушников без переплаты за бренд
Рынок аудиотехники традиционно окружен множеством мифов по той причине, что каждый пользователь слышит «свой собственный» звук.
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.