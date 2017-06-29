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29.06.2017 17:03

Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте

Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
“Кубок форта Константин”

2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу «Кубок форта Константин».

Сильнейшие спортсмены страны покажут зрелищные трюки, а лучшие из лучших разделят 4000$ призового фонда! 

«Кубок форта Константин» – это невероятное шоу на воде, а также множество развлечений и активностей для взрослых и детей. Конкурсы с отличными призами от спонсоров, файер-шоу, аукцион, бьюти-зона, бар-кафе, живая музыка и громкая ночная after-party с сетами от лучших диджеев Санкт-Петербурга. 

Ждем тебя и твоих друзей 2 июля в 12:00 на территории форта Константин в Кронштадте. 
Вход свободный. 

Вейкбординг – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга. Один из развивающихся видов спорта и отдыха.


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Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте

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